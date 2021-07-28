"Навсегда в моих воспоминаниях"

Талантливая дзюдоистка вернулась в Украину не с пустыми руками. Украинка завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр. После прилета спортсменка выложила несколько фотографий из Токио в своем аккаунте в инстаграме.

Примечательно Эта медаль всегда будет в истории, – Дарья Белодед вернулась в Украину с Олимпиады: фото

Белодед коротко подписала фото, добавив смайлик сердечек всех цветов олимпийских колец – синего, черного, красного, желтого и зеленого.

Навсегда в моих воспоминаниях,

– написала Дария.

Сейчас спортсменка возьмет небольшой отпуск от дзюдо в виде 1 – 2 месяцев. После чего Белодед снова будет готовиться к новому олимпийскому циклу. К Олимпиаде-2024 в Париже осталось три года. Именно на этих соревнованиях Дария попытается воплотить детскую мечту в реальность – стать олимпийской чемпионкой.

Дзюдоистка намекнула, что после возвращения хочет изменить весовую категорию на большую.

Напомним! Белодед стала бронзовым призером Олимпийских игр-2020 по дзюдо в весовой категории до 48 килограммов. Она принесла Украине первую медаль в Токио.