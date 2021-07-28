"Навсегда в моих воспоминаниях"
Талантливая дзюдоистка вернулась в Украину не с пустыми руками. Украинка завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр. После прилета спортсменка выложила несколько фотографий из Токио в своем аккаунте в инстаграме.
Примечательно Эта медаль всегда будет в истории, – Дарья Белодед вернулась в Украину с Олимпиады: фото
Белодед коротко подписала фото, добавив смайлик сердечек всех цветов олимпийских колец – синего, черного, красного, желтого и зеленого.
Навсегда в моих воспоминаниях,
– написала Дария.
Сейчас спортсменка возьмет небольшой отпуск от дзюдо в виде 1 – 2 месяцев. После чего Белодед снова будет готовиться к новому олимпийскому циклу. К Олимпиаде-2024 в Париже осталось три года. Именно на этих соревнованиях Дария попытается воплотить детскую мечту в реальность – стать олимпийской чемпионкой.
Дзюдоистка намекнула, что после возвращения хочет изменить весовую категорию на большую.