"Во время войны Саша проводить бои не будет": Усик не променяет защиту Украины на ринг
Источник:Boxingnews 24
Александр Усик должен был провести реванш против Энтони Джошуа. Но война в родной Украине вынудила боксера сменить профессиональный ринг в защиту страны с оружием в руках.
Усик и Ломаченко не променяют защиту страны на боксерские титулы
Катмен украинского боксера Росс Анбер заверил, что Александр Усик не меняет защиту родной страны на возвращение на титульные поединки. Украинский боксер вернется в ринг уже после окончания войны в Украине.
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Я не вижу ситуации, при которой Усик вернулся бы в ринг во время войны. Этого не будет. Как вы себе представляете, что Усик или Ломаченко сейчас скажут, что я уезжаю из страны, у меня скоро бой. Такого не будет,
– рассказал Анбер.
Весной или в начале лета 2022 года Александр Усик должен был провести реванш против Энтони Джошуа. Однако теперь с этим придется подождать. Ждать готов и британский боксер, желающий попытаться победить украинца. Джошуа не прочь провести промежуточный бой, чтобы впоследствии выйти на ринг против Усика.
Отметим, что Александр Усик и Василий Ломаченко вступили в территориальную оборону своих городов, чтобы защищать Украину от российских оккупантов.
Ранее супруга непобедимого украинского боксера Александра Усика Екатерина сообщала, что ее дом в Ворзеле обстреляла российская орда.
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