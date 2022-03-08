Джошуа поддержал Усика
Британский боксер выразил свое восхищение украинцем. Он убежден, что о реванше пока говорить рано.
Британський боксер висловив своє захоплення українцем. Він переконаний, що про реванш поки говорити зарано.
До речі Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань
Я чувствую к Усику только уважение. Пусть он отдохнет и разберется с тем, с чем имеет дело. Сейчас мы не можем говорить о бойцовской игре. Перенос боя? Я не хочу упоминать об этом. Сейчас он через многое проходит, мое ему уважение,
– сказал Джошуа.
Тайсон Фьюри ранее тоже прокомментировал решение Александра Усика вступить в ряды территориальной обороны. Он в восторге от выбора непобедимого боксера.
Также он добавил, что если бы Англия или США были причастны к войне, он сразу бы записался в добровольцы.
Решение Усика также поддержал и отец Фьюри.
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