Время для мести: футболист Динамо резко прокомментировал жеребьевку Лиги Европы
Полузащитник Динамо Беньямин Вербич отреагировал на итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где киевский клуб сыграет с Брюгге.
Об этом Вербич написал в сторис инстаграма.
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"Время для мести", – коротко подписал фото словенец.
Динамо уже играло с Брюгге
- Киевское Динамо второй год подряд встретится с бельгийским Брюгге.
- В прошлом году бельгийцы были соперниками киевлян в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов. Тогда киевляне на выезде уступили со счетом 0:1, а дома сыграли вничью – 3:3, и не смогли пробиться в следующий раунд.
- Первые матчи будут сыграны 18 февраля, ответные – 25 февраля. Динамо первую игру будет проводить дома.
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