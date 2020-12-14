Час для помсти: футболіст Динамо різко прокоментував жеребкування Ліги Європи
Півзахисник Динамо Беньямін Вербич відреагував на підсумки жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, де київський клуб зіграє з Брюгге.
Про це Вербіч написав у сторіс інстаграму.
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"Час для помсти", – коротко підписав фото словенець.
Динамо вже грало з Брюгге
- Київське Динамо другий рік поспіль зустрінеться з бельгійським Брюгге.
- Минулого року бельгійці були суперниками киян у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Тоді кияни на виїзді поступилися з рахунком 0:1, а вдома зіграли у нічию – 3:3, і не змогли пробитися до наступного раунду.
- Перші матчі будуть зіграні 18 лютого, матчі-відповіді – 25 лютого. Динамо першу гру проводитиме вдома.
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