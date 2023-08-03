Донецкий Шахтер в поединке второго тура УПЛ неожиданно потерял очки в матче с ровенским Вересом (1:1). На последнем рубеже у "горняков" отыграл Дмитрий Ризнык, а первый номер прошлого сезона Анатолий Трубин весь матч провел в запасе.

По теме Давление на Интер усиливается: вратарем Шахтера Трубиным интересуется чемпион Португалии

Трубин мыслями уже на Апеннинах

По информации итальянских СМИ, отсутствие Трубина в старте – это не инициатива ван Леувена, а воспитательное решение украинского клуба. Анатолий отказывается подписывать новый контракт с "оранжево-черными". В Шахтер подозревают, что Трубин договорился с Интером о бесплатном трансфере следующим летом, когда истекает действующее соглашение с "горняками".

Известно, что нерадзурри хотели немедленно подписать украинского голкипера. Но Интер не устроила трансферная цена Трубина, которую объявил Шахтер.

Отметим, что в новом сезоне Трубин не сыграл еще ни одного матча. Поединок первого тура УПЛ Анатолий пропустил из-за дисквалификации.

Свой следующий матч "Шахтер" сыграет 12 августа. Соперником "горняков" будет Александрия. Между матчами 2-го и 3-го туров донецкий клуб проведет благотворительный матч против Тоттенхэма. Вот после этих матчей мы узнаем, насколько правдива информация итальянских инсайдеров.