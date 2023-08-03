Донецький Шахтар в поєдинку другого туру УПЛ несподівано втратив очки в матчі з рівненським Вересом (1:1). На останньому рубежі у "гірників" відіграв Дмитро Різник, а перший номер минулого сезону Анатолій Трубін весь матч провів у запасі.

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Трубін думками вже на Апеннінах

За інформацією італійських ЗМІ, відсутність Трубіна в старті це не ініціатива ван Леувена, а виховне рішення українського клубу. Анатолій відмовляється підписувати новий контракт з "помаранчево-чорними". У Шахтар підозрюють, що Трубін домовився з Інтером про безплатний трансфер наступного літа, коли спливає чинна угода з "гірниками".

Відомо, що "нерадзуррі" хотіли негайно підписати українського голкіпера. Але Інтер не влаштувала трансферна ціна Трубіна, яку оголосив Шахтар.

Зазначимо, що в новому сезоні Трубін не зіграв ще жодного матчу. Поєдинок першого туру УПЛ Анатолій пропустив через дискваліфікацію.

Свій наступний матч Шахтар зіграє 12 серпня. Суперником "гірників" буде Олександрія. А між матчами 2-го та 3-го турів донецький клуб проведе благодійний матч проти Тоттенхема. Ось після цих матчів ми дізнаємося, наскільки правдива інформація італійських інсайдерів.