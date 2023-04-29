Вратарь Шахтера U-19 Владимир Сегеда приостановил футбольную карьеру. 18-летний футболист решил защищать Родину и вступил в ряды ВСУ. По сообщению СМИ, Владимир проходит подготовку в одном из учебных центров.

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Не думал стать военным

Владимир не планирует завершать футбольную карьеру и после победы вернется к любимому делу.

Я долго думал и принял решение вернуться в Украину. Просто не могу просто так сидеть, когда в моей стране идет война. Никогда не думал о том, чтобы стать военным, но сейчас в этом нуждается моя Родина. Играть в футбол – мечта всей моей жизни, и я от нее не отказываюсь. После Победы хотел бы вернуться в футбол,

– сказал Владимир.

Что известно о юном голкипере

Владимир Сегеда родился в Луганске. С детства полюбил спорт и занимался прыжками в воду, волейболом и футболом. После оккупации Луганска российскими войсками в 2014 году Владимир вместе с семьей переехал в Сумы.

Занимался футболом в Новопскове Луганской области и сумской Барсе. Также выступал в чемпионате ДЮФЛ за юношескую команду Днепра, где на него обратили внимание селекционеры Шахтера.

В академии "горняков" зарекомендовал себя смелым и отважным вратарем. Сегеду привлекали в команду U-19. После начала полномасштабной войны Владимир вместе с партнерами по академии был эвакуирован в Хорватию. Но вскоре вернулся в Украину и вступил в ВСУ.

Напомним, что основная команда Шахтера победила Колос (3:1) в матче 23-го тура УПЛ. Сейчас команда Йовичевича лидирует в чемпионате.