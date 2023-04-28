Лидер "горняков" не планирует в ближайшее время прощаться с карьерой футболиста. Болельщики Шахтера продолжат наслаждаться игрой Тараса Степаненко.

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Степаненко: Иногда молодые игроки меня спрашивают, сыграем ли мы на "Донбасс Арене"

Опорник признался, что надеется еще сыграть на родном стадионе Шахтера "Донбасс Арене" в Донецке. Это главная мечта ветерана донецкого клуба.

Степаненко рассказал, что молодые футболисты Шахтер иногда задают вопрос о возможном матче Шахтера на "Донбасс Арену" после окончания войны. Тарас уверен, что его мечта воплотится в обозримом будущем.

Хочу продолжать играть, мотивация и силы у меня есть. Несмотря на войну, моя главная мечта – сыграть на "Донбасс Арене". Иногда молодые игроки меня спрашивают, сыграем ли мы на "Донбасс Арене". Конечно, сыграем, потому что я хочу сделать это. Не хочу опускать планку своих выступлений. Если я буду видеть, что могу и дальше играть на этом уровне, то буду продолжать. А если скажут, что не тяну, то не буду опускать свое имя,

– заявил Степаненко.

В последний раз Шахтер играл на родном доме до оккупации 2014 года.

После чего "горняки" базировались в разных украинских городах. В настоящее время преимущественно проводят большинство времени во Львове.

Что известно об отданной карьере Степаненко в Шахтере

Начинал свою карьеру в Торпедо U-17, а затем перебрался в Металлург Запорожье-2.

В 2007 году перешел в главную команду запорожского Металлурга, где поиграл три года.

В 2010-м подписал контракт с Шахтером, за который выступает до сих пор.

У Степаненко есть контракт с "горняками" до конца июня 2024 года.

В составе двух коллективов уже провел за карьеру 469 матчей (386 – в футболке Шахтера). За дончан забил 28 голов и отдал 24 ассиста.

В сезоне-2022/2023 опорник отыграл уже 29 встреч – 2 гола и столько же результативных передач.

1 июля 2010 перебрался в Шахтер, а уже 17 ноября того же года дебютировал за сборную Украину в товарищеском матче против Швейцарии (2:2). Тарас провел на поле 25 минут.

К слову. Шахтер после 22-х сыгранных матчей идет лидером УПЛ, имея в своем активе 53 очка. А это на 5 баллов больше, чем у второго Днепра-1. 28 апреля команда Игоря Йовичевича сыграет на выезде против Колоса (начало в 15:00).