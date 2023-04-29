Воротар Шахтаря U-19 Володимир Сегеда призупинив футбольну кар'єру. 18-річний футболіст вирішив захищати Батьківщину та вступив до лав ЗСУ. За повідомленням ЗМІ, Володимир проходить підготовку в одному з навчальних центрів.

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Не думав стати військовим

Володимир не планує завершувати футбольну кар'єру і після перемоги повернеться до улюбленої справи.

Я довго думав і прийняв для себе рішення повернутися в Україну. Просто не можу просто так сидіти, коли в моїй країні йде війна. Ніколи не думав про те, щоб стати військовим, але зараз цього потребує моя Батьківщина. Грати у футбол – мрія всього мого життя, і я від нього не відмовляюся. Після Перемоги хотів би повернутися у футбол,

– сказав Володимир.

Що відомо про юного голкіпера

Володимир Сегеда народився в Луганську. З дитинства полюбив спорт та займався стрибками у воду, волейболом та футболом. Після окупації Луганська російськими військами у 2014 році Володимир разом з родиною переїхав до Сум.

Займався футболом у Новопскові Луганської області та сумській Барсі. Також виступав у чемпіонаті ДЮФЛ за юнацьку команду Дніпра, де на нього звернули увагу селекціонери Шахтаря.

В академії "гірників" зарекомендував себе сміливим та відважним воротарем. Сегеду залучали до команди U-19. Після початку повномасштабної війни Володимир разом з партнерами по академії був евакуйований до Хорватії. Але незабаром повернувся до України та вступив до ЗСУ.

Нагадаємо, що основна команда Шахтаря перемогла Колос (3:1) у матчі 23-го туру УПЛ. Наразі команда Йовічевіча лідирує в чемпіонаті.