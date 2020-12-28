Миланский Интер в 2020 году провел три матча против Шахтера, во время которых смог изучить всех футболистов украинского клуба. Итальянцев заинтересовал голкипер Шахтера.

Интер проявляет интерес к 19-летнему вратарю Шахтера Анатолию Трубину. Об этом сообщает Calciomercato.

К слову Вратарь Шахтера Трубин – один из лучших в Лиге чемпионов

Трубин удивил миланцев

Сообщается, что Трубин удивил руководство миланского клуба своей игрой в очных встречах с горняками. Два матча в рамках Лиги чемпионов завершились со счетом 0:0.

Во втором поединке, состоявшемся в Милане, Трубин стал игроком матча в составе Шахтера. Благодаря ничьей Шахтер вышел в Лигу Европы, а Интер покинул еврокубки.

Впрочем, по информации итальянских СМИ, Трубин – не главный кандидат на место 36-летнего Самира Хандановича. Словенский вратарь, вероятно, завершит карьеру.

Цель Интера – 26-летний Хуан Муссо. Удинезе хочет за своего голкипера 30 миллионов евро. В то же время Трубин, по данным Transfermarkt, стоит 800 тысяч евро.

Обратите внимание. Трубин стал основным голкипером Шахтера в сезоне-2020/2021. Он выигрывает конкуренцию у капитана Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова.