Мама с сестрой переехали из Донецка в Киев только в декабре 2020 года, – вратарь Шахтера Трубин
Футболист Шахтера Анатолий Трубин, который в 2020 году закрепил за собой место в воротах "горняков", рассказал о переезде в Киев. Голкипер, как и вся команда, вынужденно покинул Донецк в 2014 году из-за военного вторжения России на востоке Украины.
Источник:Football.ua
19-летний Трубин в интервью журналу "Футбол" рассказал, что его мама и сестра только в конце 2020 года переехали из Донецка в Киев. Причем Донецк оккупирован российскими войсками с 2014 года.
Кстати Интеру нужен вратарь Шахтера Трубин
Война нас разделила
По словам игрока Шахтера, некоторые его родные остались в Донецке.
Это был крайне тяжелый период для нашей семьи. Моя мама тяжело перенесла мой переезд в Киев. Только в декабре 2020 года мама с сестрой переехали в Киев, но нам все равно непросто – в Донецке остались бабушка, дедушка, дяди и тети, младший брат. Мы всегда были вместе, а война нас разделила,
– рассказал Анатолий.
В 2014 году, когда Шахтер покинул Донецк, клуб решил базироваться в селе Счастливое под Киевом. Трубин рассказал, что ему обидно, ведь не успел побывать на тренировочной базе Шахтера в Кирше.
"Тогда Академия Шахтера перебазировалась в село Счастливое под Киевом. Самое обидное, что я сам из Донецка, с шести лет в Шахтере, но ни разу не побывал на Кирше (база Шахтера возле Донецка, – Спорт 24). Мой возраст должен был заезжать туда, но началась война", – рассказал футболист.
Достижения Трубина
- В 2020 году Трубин неожиданно стал основным голкипером Шахтера, вытеснив из ворот игрока сборной Украины Андрея Пятова.
- Анатолий стал третьим вратарем группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021 по количеству сейвов. На счету украинца 25 сэйвов в 5 матчах.
- Трубина включили в список 50 самых перспективных молодых футболистов по версии УЕФА.
Поделиться новостью