Футболист Шахтера Анатолий Трубин, который в 2020 году закрепил за собой место в воротах "горняков", рассказал о переезде в Киев. Голкипер, как и вся команда, вынужденно покинул Донецк в 2014 году из-за военного вторжения России на востоке Украины.

19-летний Трубин в интервью журналу "Футбол" рассказал, что его мама и сестра только в конце 2020 года переехали из Донецка в Киев. Причем Донецк оккупирован российскими войсками с 2014 года.

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Война нас разделила

По словам игрока Шахтера, некоторые его родные остались в Донецке.

Это был крайне тяжелый период для нашей семьи. Моя мама тяжело перенесла мой переезд в Киев. Только в декабре 2020 года мама с сестрой переехали в Киев, но нам все равно непросто – в Донецке остались бабушка, дедушка, дяди и тети, младший брат. Мы всегда были вместе, а война нас разделила,

– рассказал Анатолий.

В 2014 году, когда Шахтер покинул Донецк, клуб решил базироваться в селе Счастливое под Киевом. Трубин рассказал, что ему обидно, ведь не успел побывать на тренировочной базе Шахтера в Кирше.

"Тогда Академия Шахтера перебазировалась в село Счастливое под Киевом. Самое обидное, что я сам из Донецка, с шести лет в Шахтере, но ни разу не побывал на Кирше (база Шахтера возле Донецка, – Спорт 24). Мой возраст должен был заезжать туда, но началась война", – рассказал футболист.

Достижения Трубина