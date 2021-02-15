Мама з сестрою переїхали з Донецька до Києва тільки в грудні 2020 року, – воротар Шахтаря Трубін
Футболіст Шахтаря Анатолій Трубін, який у 2020 році закріпив за собою місце у рамках воріт "гірників", розповів про переїзд у Київ. Голкіпер, як і вся команда вимушено покинув Донецьк у 2014 році через військова вторгнення Росії на Сході України.
Джерело:Football.ua
19-річний Трубін в інтерв'ю журналу "Футбол" розповів, що його мама та сестра тільки наприкінці 2020 року переїхали з Донецька у Київ. При чому Донецьк окупований російськими військами з 2014 року.
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Війна нас розділила
За словами гравця Шахтаря, деякі його рідні залишилися у Донецьку.
Це був вкрай важкий період для нашої сім'ї. Моя мама важко перенесла мій переїзд до Києва. Тільки у грудні 2020 роки мама з сестрою переїхали до Києва, але нам все одно непросто – в Донецьку залишилися бабуся, дідусь, дядьки й тітки, молодший брат. Ми завжди були разом, а війна нас розділила,
– розповів Анатолій.
У 2014 році, коли Шахтар покинув Донецьк, клуб вирішив базуватися у селі Щасливе, що під Києвом. Трубін розповів, що йому прикро, адже не встиг побувати на тренувальній базі Шахтаря у Кірші.
"Тоді академія Шахтаря перебазувалася у село Щасливе під Києвом. Найприкріше, що я сам з Донецька, з шести років у Шахтарі, але жодного разу не побував на Кірші (база Шахтаря поблизу Донецька, – Спорт 24). Мій вік повинен був заїжджати туди, але почалася війна", – розповів футболіст.
Досягнення Трубіна
- У 2020 році Трубін несподівано став основним голкіпером Шахтаря, витіснивши з воріт гравця збірної України Андрія Пятова.
- Анатолій став третім воротарем групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 за кількістю сейвів. На рахунку українця 25 сейвів у 5 матчах.
- Трубіна включили у список 50 найперспективніших молодих футболістів за версією УЄФА.
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