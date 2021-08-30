Вратарь Реймса обратился к Месси с необычной просьбой после поражения от ПСЖ: фото

ПСЖ обыграл на выезде Реймс (2:0) в матче 4 тура Серии А. В составе парижан дебютировал Лионель Месси, появившись на поле во втором тайме.

После игры вратарь Реймса Предраг Райкович попросил Месси сфотографироваться с сыном. Райкович сам делал снимок на мобильный телефон, пока Лео держал на руках мальчика.

Как это было: Месси дебютировал за ПСЖ в чемпионате Франции

На 66-й минуте Месси заменил Неймара. К моменту выхода аргентинского форварда на поле ПСЖ вел в счете 2: 0. Оба мяча в этой игре забил Килиана Мбаппе.

Что известно о переходе Месси