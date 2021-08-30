Після гри воротар Реймса Предраг Райковіч попросив Мессі сфотографуватися з сином. Райковіч сам робив знімок на мобільний телефон, поки Лео тримав на руках хлопчика.
Як це було Історичний момент: Мессі дебютував за ПСЖ у чемпіонаті Франції
На 66-й хвилині Мессі замінив Неймара. До моменту виходу аргентинського форварда на поле ПСЖ вів у рахунку 2:0. Обидва м'ячі в цій грі забив Кіліана Мбаппе.
Що відомо про перехід Мессі
- Мессі став гравцем ПСЖ ввечері 10 серпня, підписавши контракт на 2 роки. До цього Лео виступав за каталонську Барселону.
- У новому клубі аргентинець буде грати під 30 номером. За 2 роки у Франції Мессі заробить близько 120 мільйонів євро.