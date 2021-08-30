На 66-й минуте матча четвертого тура чемпионата Франции против Реймса аргентинец заменил бразильца Неймара.

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Отметим, что счет к тому времени уже был 2:0 в пользу парижан, оба гола на счету Килиана Мбаппе.

Аргентинец в одном из эпизодов классно обокрал капитана Реймса. Месси разогнал атаку ПСЖ пасом на Мбаппе, Килиан поворачивал на Лионеля, но защитники перехватили мяч. Не слишком гостеприимно встретили легенду в его дебютном матче – 30-й номер парижан получил по голове, но обошелся без медицинской помощи.

Что известно о переходе Месси