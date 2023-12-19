Ночь с 18 на 19 декабря стала ужасной для вратаря ПСЖ Александра Летелье. Он вместе с семьей был дома, когда в помещение пробрались грабители и напали на хозяев дома.

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Ужасные подробности инцидента

33-летний Летелье вместе с женой и двумя маленькими детьми находился в своем доме в департаменте Ивелин, когда сработала сигнализация. Семья сразу вызвала полицию, но до приезда правоохранителей им пришлось столкнуться с четырьмя агрессивными преступниками.

Грабители совершили нападение на хозяев и, угрожая ножом, выспрашивали, где находятся деньги и ценные вещи. При этом сообщается, что они били жену Летелье по лицу.

После ограбления преступники пытались скрыться, но полиция оперативно нашла и арестовала трех из четырех нападавших. Двое из них оказались несовершеннолетними юношами 16 лет, а старшему из них – 21. У задержанных были найдены разные предметы, которые те похитили из дома Летелье.

Важно. Это уже не первое преступление в 2023 году, которое произошло на территории дома у вратарей ПСЖ. В июле подобная история произошла с основным голкипером парижского клуба Джанлуиджи Доннаруммой. Тогда грабители связали итальянца и его девушку и украли вещи на сумму около 500 тысяч евро.

Летелье перешел в ПСЖ летом 2020 года из Орлеана. В настоящее время он является третьим вратарем парижан после Джанлуиджи Доннаруммы и Арнау Тенаса. За период пребывания в именитом клубе провел всего 2 матча.