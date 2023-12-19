Ночь с 18 на 19 декабря стала ужасной для вратаря ПСЖ Александра Летелье. Он вместе с семьей был дома, когда в помещение пробрались грабители и напали на хозяев дома.
Читайте также Начинается интереснейший этап: результат жеребьевки 1/8 финала ЛЧ-2023/2024
Ужасные подробности инцидента
33-летний Летелье вместе с женой и двумя маленькими детьми находился в своем доме в департаменте Ивелин, когда сработала сигнализация. Семья сразу вызвала полицию, но до приезда правоохранителей им пришлось столкнуться с четырьмя агрессивными преступниками.
Грабители совершили нападение на хозяев и, угрожая ножом, выспрашивали, где находятся деньги и ценные вещи. При этом сообщается, что они били жену Летелье по лицу.
После ограбления преступники пытались скрыться, но полиция оперативно нашла и арестовала трех из четырех нападавших. Двое из них оказались несовершеннолетними юношами 16 лет, а старшему из них – 21. У задержанных были найдены разные предметы, которые те похитили из дома Летелье.
Летелье перешел в ПСЖ летом 2020 года из Орлеана. В настоящее время он является третьим вратарем парижан после Джанлуиджи Доннаруммы и Арнау Тенаса. За период пребывания в именитом клубе провел всего 2 матча.