Очередной жертвой преступников стал голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма. Он находился в своем парижском доме вместе со своей девушкой, когда это произошло.
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Воры действовали жестоко
Грабители ворвались в здание звездного вратаря и нанесли физическое насилие паре, которую связали позже несколько мужчин. Сообщается, что воры украли вещей на сумму около 500 тысяч евро, после чего скрылись и до сих пор находятся в розыске.
Также есть информация, что потерпевшим стал и охранник дома, в котором произошел этот инцидент. Позже паре удалось скрыться в соседней гостинице, сотрудники которой и вызвали полицию. В результате футболист и девушка были доставлены в больницу, где получили дополнительную медицинскую помощь.
Карьера Доннаруммы
- В 16 лет дебютировал в основном составе Милана и стал самым молодым голкипером в истории Серии А, после этого в течение 6 лет являлся основным вратарем команды и даже носил капитанскую повязку.
- В июле 2021 года подписал контракт с ПСЖ, за который успел сыграть 72 матча и выиграть 3 трофея.
- За сборную Италии провел 54 матча и в 2021 стал чемпионом Европы, сыграв все матчи в основе. На турнире выиграл для своей команды две послематчевые серии пенальти – в полуфинале и в финале.