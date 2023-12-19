Ніч із 18 на 19 грудня стала жахливою для воротаря ПСЖ Александра Летельє. Він разом із родиною був удома, коли в будинок пробралися грабіжники та напали на господарів помешкання.

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Жахливі подробиці інциденту

33-річний Летельє разом із дружиною та двома маленькими дітьми знаходився у своєму будинку в департаменті Івелін, коли спрацювала сигналізація. Сім’я одразу викликала поліцію, але до приїзду правоохоронців їм довелося мати справу з чотирма агресивними злочинцями.

Грабіжники вчинили напад на господарів і, погрожуючи ножем, випитували, де знаходяться гроші та коштовні речі. При цьому повідомляється, що вони били дружину Летельє по обличчю.

Після пограбування злочинці намагалися сховатися, але поліція оперативно знайшла та заарештувала трьох із чотирьох нападників. Двоє з них виявилися неповнолітніми юнаками 16 років, а старшому з них – 21. У затриманих було знайдено різні предмети, які ті викрали з будинку Летельє.

Важливо. Це вже не перший злочин у 2023 році, який стався на території помешкання у воротарів ПСЖ. У липні подібна історія сталася з основним голкіпером паризького клубу Джанлуїджі Доннаруммою. Тоді грабіжники зв'язали італійця та його дівчину і вкрали речей на суму близько 500 тисяч євро.

Зазначимо, що Летельє перейшов до ПСЖ влітку 2020 року з Орлеана. Наразі він є третім воротарем парижан після Джанлуїджі Доннарумми та Арнау Тенаса. За період перебування в іменитому клубі провів лише 2 матчі.