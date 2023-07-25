Воевал на фронте и играл в Испании: украинский голкипер подписал контракт с амбициозным дебютантом

Голкипер Никита Федетов вернулся в чемпионат Украины. Украинский футболист с оружием в руках защищал Родину в начале военной агрессии, а затем играл за испанский клуб.

Дебютант Второй лиги ФК ЮКСА объявил о подписании контракта с вратарем Никитой Федотовым. Соглашение 23-летнего футболиста рассчитано на 2 года.

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Украинский вратарь, сменивший мяч на оружие

В начале 2022 года Никита Федотов планировал продолжить карьеру в харьковском Металлисте. Однако полномасштабная военная агрессия разрушила все планы.

Вратарь вместе с отцом пошел защищать Украину и записался в территориальную оборону. В течение 6 месяцев Никита был в рядах ВСУ и принимал участие в обороне Изюма и Харькова.

Никита Федотов в рядах терробороны / facebook.com/narodnaarmy

В августе 2022 года Федотов вернулся в Испанию и подписал контракт с Понферрадиной. За основную команду украинец провел один матч в Кубке Испании.

Никита Федотов является воспитанником Днепра и Шахтера. В Украине играл за команды ФК Полтава и житомирское Полесье. В Испании играл также за Монтихо.