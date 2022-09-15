Никита Федотов в начале 2022 года вернулся в Украину из Испании. Он должен был подписать контракт с харьковским Металлистом. Но вместо футбольной формы, вратарю пришлось надеть камуфляж. И взять в руки оружие. В рядах ВСУ игрок провел шесть месяцев.

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"Начинал под Изюмом, потом мы подошли поближе к границе, над Харьковом", – рассказал Федотов.

Чем именно он занимался на фронте, не рассказывает. Известно лишь то, что в огневой контакт с врагом не вступал.

"Учитывая то, чем я занимался, мы не имели права так делать. Если бы мы попали в контакт, значит все выполнили очень-очень плохо", – признался Федотов.

Хотя под обстрелами побывать пришлось.

"В один из первых разов я приехал под Изюм со своим отцом. Мы там делали одно дело. Артиллерия фигачит – ты плюс-минус еще все понимаешь. Но когда заработала вражеская авиация, я подумал, что это конец. Слава Богу, прошло – все живые и здоровые", – рассказал футболист.

По его словам, российские оккупанты имели значительное преимущество на фронте. Но это им не помогло.

"Когда мы стреляли один раз, в ответ прилетало десять раз. Армия врага имела весомое численное преимущество. Но наши бойцы – лучше, сильнее и мотивированнее. Каждый парень – это герой", – отметил Федотов.

В настоящее время игрок находится в Испании. Там он выступает за вторую команду Понферрадины.

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