Два предыдущих сезона в Украине не определяли победителя Кубка. В 2022 году турнир был остановлен на стадии четвертьфинала после полномасштабного вторжения России. В сезоне 2022/2023 команды решили не проводить турнир из-за сложности логистики. Так что действующим обладателем кубка Украины все это время оставалось киевское Динамо, победившее еще в 2021 году.

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В сезоне 2023/2024 решили провести Кубок Украины. 21 июля провели жеребьевку первого и второго этапов. Участие в жеребьевке приняли главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров и заместитель командира 242-го отдельного батальона Территориальной обороны старший лейтенант Максим Колесниченко.

В первом предварительном этапе примут участие шесть команд — четыре представителя Ассоциации любительского футбола Украины и два клуба второй лиги. Базовый день матчей – 29 июля.

Матч 1. Николаев (Львовская область) – Фазенда (Черновцы)

Матч 2. Олимпия (Савинцы) – Кудровка (Черниговская область)

Матч 3. Штурм (Иванкив) – Юкса (Киев)

На втором предварительном этапе выступят 32 клуба – три победителя первого предварительного этапа, а также 29 команд Первой и Второй лиг. Базовый день матчей – 2 августа.

Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Карпаты (Львов)

Металлист (Харьков) – Эпицентр (Каменец-Подольский)

Скала 1911 (Стрый) – Хуст

Подолье (Хмельницкий) – Нива (Тернополь)

Нива (Винница) – Агробизнес (Волочиск)

Победитель матча 1 – Буковина (Черновцы)

Горняк-Спорт (Горишни Плавни) – Полтава

Ингулец – Металлург (Запорожье)

Победитель матча 2 – Кремень (Кременчуг)

Локомотив (Киев) – Диназ (Вышгород)

Звягель (Житомирская область) – Чайка (Киевская область)

Победитель матча 3 – Нива (Бузовая)

Чернигов – Левый Берег (Киев)

Тростянец (Сумская область) – Реал Фарма (Одесса)

Мариуполь – Васт (Николаев)

Виктория (Сумы) – Дружба (Мировка)

На обоих этапах победители будут определяться по итогам одного поединка.