Два предыдущих сезона в Украине не определяли победителя Кубка. В 2022 году турнир был остановлен на стадии четвертьфинала после полномасштабного вторжения России. В сезоне 2022/2023 команды решили не проводить турнир из-за сложности логистики. Так что действующим обладателем кубка Украины все это время оставалось киевское Динамо, победившее еще в 2021 году.

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В сезоне 2023/2024 решили провести Кубок Украины. 21 июля провели жеребьевку первого и второго этапов. Участие в жеребьевке приняли главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров и заместитель командира 242-го отдельного батальона Территориальной обороны старший лейтенант Максим Колесниченко.

В первом предварительном этапе примут участие шесть команд — четыре представителя Ассоциации любительского футбола Украины и два клуба второй лиги. Базовый день матчей – 29 июля.

  • Матч 1. Николаев (Львовская область) – Фазенда (Черновцы)
  • Матч 2. Олимпия (Савинцы) – Кудровка (Черниговская область)
  • Матч 3. Штурм (Иванкив) – Юкса (Киев)

На втором предварительном этапе выступят 32 клуба – три победителя первого предварительного этапа, а также 29 команд Первой и Второй лиг. Базовый день матчей – 2 августа.

  • Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Карпаты (Львов)
  • Металлист (Харьков) – Эпицентр (Каменец-Подольский)
  • Скала 1911 (Стрый) – Хуст
  • Подолье (Хмельницкий) – Нива (Тернополь)
  • Нива (Винница) – Агробизнес (Волочиск)
  • Победитель матча 1 – Буковина (Черновцы)
  • Горняк-Спорт (Горишни Плавни) – Полтава
  • Ингулец – Металлург (Запорожье)
  • Победитель матча 2 – Кремень (Кременчуг)
  • Локомотив (Киев) – Диназ (Вышгород)
  • Звягель (Житомирская область) – Чайка (Киевская область)
  • Победитель матча 3 – Нива (Бузовая)
  • Чернигов – Левый Берег (Киев)
  • Тростянец (Сумская область) – Реал Фарма (Одесса)
  • Мариуполь – Васт (Николаев)
  • Виктория (Сумы) – Дружба (Мировка)

На обоих этапах победители будут определяться по итогам одного поединка.