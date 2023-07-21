Два предыдущих сезона в Украине не определяли победителя Кубка. В 2022 году турнир был остановлен на стадии четвертьфинала после полномасштабного вторжения России. В сезоне 2022/2023 команды решили не проводить турнир из-за сложности логистики. Так что действующим обладателем кубка Украины все это время оставалось киевское Динамо, победившее еще в 2021 году.
Читайте также Готовили ловушку для Зозули: российский клуб хотел подписать украинского форварда
В сезоне 2023/2024 решили провести Кубок Украины. 21 июля провели жеребьевку первого и второго этапов. Участие в жеребьевке приняли главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров и заместитель командира 242-го отдельного батальона Территориальной обороны старший лейтенант Максим Колесниченко.
В первом предварительном этапе примут участие шесть команд — четыре представителя Ассоциации любительского футбола Украины и два клуба второй лиги. Базовый день матчей – 29 июля.
- Матч 1. Николаев (Львовская область) – Фазенда (Черновцы)
- Матч 2. Олимпия (Савинцы) – Кудровка (Черниговская область)
- Матч 3. Штурм (Иванкив) – Юкса (Киев)
На втором предварительном этапе выступят 32 клуба – три победителя первого предварительного этапа, а также 29 команд Первой и Второй лиг. Базовый день матчей – 2 августа.
- Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Карпаты (Львов)
- Металлист (Харьков) – Эпицентр (Каменец-Подольский)
- Скала 1911 (Стрый) – Хуст
- Подолье (Хмельницкий) – Нива (Тернополь)
- Нива (Винница) – Агробизнес (Волочиск)
- Победитель матча 1 – Буковина (Черновцы)
- Горняк-Спорт (Горишни Плавни) – Полтава
- Ингулец – Металлург (Запорожье)
- Победитель матча 2 – Кремень (Кременчуг)
- Локомотив (Киев) – Диназ (Вышгород)
- Звягель (Житомирская область) – Чайка (Киевская область)
- Победитель матча 3 – Нива (Бузовая)
- Чернигов – Левый Берег (Киев)
- Тростянец (Сумская область) – Реал Фарма (Одесса)
- Мариуполь – Васт (Николаев)
- Виктория (Сумы) – Дружба (Мировка)
На обоих этапах победители будут определяться по итогам одного поединка.