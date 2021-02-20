Вратарь Антон Каниболоцкий допустил результативную ошибку в матче Миная против Александрии. Голкипер фактически сбросил мяч в ноги сопернику.

Минай к тому времени уступал, дважды пропустив в гостях от Александрии. Каниболоцкий, поймав мяч после прострела с фланга решил сразу разогнать атаку команды. Но сделал это несколько неудачно.

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Выбежав почти до линии штрафной, голкипер покатил мяч на ход партнеру. Но Ткачук не ожидал такого, и не разобрался в эпизоде.

Зато наиболее ловким оказался игрок Александрии Вантух. Он в касание отобрал мяч, еще одним поддел его себе под удар. А после этого пробил – по высокой дуге над голкипером и другими игроками точно в ворота.

Видео гола Вантуха

Так счет в матче стал 3:0. И именно с таким счетом Александрия победила Минай.