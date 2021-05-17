Вратарь решил лечить колено
Тер Стеген сообщил, что решил сделать хирургическое вмешательство на колене. Именно поэтому вратарь и не поедет на Евро-2020.
К слову Златан Ибрагимович пропустит Евро-2020
Я решил вместе с медицинской командой клуба, что сделаю дополнительное вмешательство на моем колене. Мне грустно, что этим летом я пропущу Евро-2020 с Германией. Впервые за много лет я буду фанатом дома, поддерживая свою страну, надеюсь, мы выиграем!
– сказал вратарь.
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- Стоит заметить, что Тер Стеген – запасной голкипер сборной Германии. Капитаном и основным голкипером немцев является футболист Баварии Мануэль Нойер.
- 29-летний Тер Стеген дебютировал за сборную Германии 26 мая 2012 года. Всего за команду он провел 24 матча.
- В составе Барселоны немец выиграл Лигу чемпионов и 4 раза чемпионат Испании.