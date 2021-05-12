Шанс для сборной Украины

Основному защитнику нидерландской сборной сложно дался такой выбор. Он расстроен, что пропустит чемпионат Европы-2020.

Вот так Пятов объявил об окончании карьеры в сборной Украины после Евро-2020

Последние 7 месяцев Вирджил ван Дейк восстанавливался от серьезной травмы – разрыва крестообразных связок колена. Напомним, что повреждение защитник получил в поединке против Эвертона. Сейчас футболист хочет сосредоточиться исключительно на предсезонной подготовке Ливерпуля.

Сыграю я на Евро или нет? Учитывая то, как все складывается, я решил что правильным решением будет не ехать на Евро и начать последний этап восстановления в межсезонье. Буду концентрироваться исключительно на старте предсезонной подготовки с клубом, это реалистичная цель, буду к ней идти,

– заявил защитник.

Такое развитие событий увеличивает шансы сборной Украины на хороший результат на Евро против Нидерландов. Обе национальные команды попали в одну группу. Подопечные Андрея Шевченко 13 июня матчем против оранжевых начнут свой путь в турнире.