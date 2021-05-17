Воротар вирішив лікувати коліно

Тер Штеґен повідомив, що вирішив зробити хірургічне втручання на коліні. Саме через це воротар і не поїде на Євро-2020.

До слова Златан Ібрагімович пропустить Євро-2020

Я вирішив разом з медичною командою клубу, що зроблю додаткове втручання на моєму коліні. Мені сумно, що цього літа я пропущу Євро-2020 з Німеччиною. Вперше за багато років я буду фанатом вдома, підтримуючи свою країну, сподіваюся, ми виграємо!,

– сказав воротар.

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