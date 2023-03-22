Попал под расстрел: вратарь с Дании совершил три подряд сэйва после пенальти – огненное видео

Кипер Брондбю Мадс Германсен всеми способами спасал свою команду в игре с лидером чемпионата Дании. Впрочем, "сине-желтые" в итоге все равно проиграли.

Вратарь в огне

В минувшие выходные в Дании состоялся матч между местными грандами – Норшелланд принимал Брондбю. Этот поединок запомнился невероятной игрой от кипера гостей.

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Команды обменялись голами в середине матча, который приближался к ничьей. Одним из героев был вратарь Брондбю Мадс Германсен, совершивший в течение игры целых десять сэйвов.

Кульминацией стал пенальти на 89-й минуте. Германсен сначала отразил удар Нуама с отметки, после чего два раза подряд спасал после добиваний от футболистов Норшелланда.

Видео сэйвов Мадса Германсена

Казалось, что благодаря такой игре Брондбю сможет получить хотя бы ничью. Впрочем, уже в компенсированное время Нуама взял у кипера реванш, забив победный для Норшелланда мяч.

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Что там в чемпионате Дании

Этим поединком в чемпионате Дании завершилась первая стадия турнира, где 12 команд сыграли друг с другом дома и на выезде. Норшелланд сохранил за собой первую строчку, тогда как Брондбю завершил этот этап шестым.

С апреля начнется вторая стадия, где топ-6 команд разыграют между собой чемпионство и путевки в еврокубки. Позади лидера Норшелланда в одном балу расположился Копенгаген. В свою очередь Брондбю отстает от первого места на 13 баллов.

. Чемпион получит пропуск в квалификацию Лиги чемпионов, а вицечемпион – в квалификацию Лиги конференций. Туда же попадет и победитель дуэли между бронзовым призером и чемпионом второй группы (6-12 места по итогам первого этапа).