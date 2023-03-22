В прошлом году глава правительства Венгрии Виктор Орбан оказался в эпицентре очередного скандала перед футбольным матчем. Политик встретился с футболистами национальной сборной, надев контраверсионный шарф.

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На нем карта Венгрия отличается от ее современной территории и выглядит так, как было до Первой мировой войны. В ней в состав страны включены современные территории Словакии, Австрии, Хорватии, Сербии, Румынии, а также Украины (Закарпатская область).

Федерация футбола Венгрии заявила, что посылала запрос в УЕФА и FARE относительно использования этого атрибута. И те вроде бы не увидели никаких нарушений в такой карте.

Справка. Организация Football Against Racism in Europe (FARE) занимается вопросами борьбы с расизмом и дискриминацией в футболе. Также одной из ее функций является контроль за баннерами на стадионах.

Впрочем, на следующий же день эту информацию опровергла румынская федерация футбола. Там отметили, что тоже обратились в УЕФА по этому вопросу и получили ответ, что символика "Великой Венгрии" не разрешена на международном уровне.

Мы считаем, что Венгерская федерация футбола сделала ошибочное заявление, поскольку демонстрация этих символов является нарушением дисциплинарных правил УЕФА о лозунгах провокативного или политического содержания. Федерация футбола Румынии обязательно вынесет этот вопрос на рассмотрение дисциплинарных комитетов, если возникнет такая необходимость. Напоминаем, что ревизионизм в футболе неприемлем. Верим, что демонстрация этой символики будет иметь последствия, поскольку она может подстрекать ненависть и провоцировать стычки на матчах.

– говорится в заявлении румынской федерации.

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Отметим, что в 2016 году та же организация FARE констатировала, что символ "Великой Венгрии" носит ревизионистский характер и указывает на желание изменить современные границы. Сам же Орбан аргументировал свою позицию тем, что сборную его страны поддерживают мадьяры из других стран.

Стоит знать. "Великая Венгрия" была разделена Трианонским соглашением после завершения Первой мировой войны. Согласно нему, часть территорий страны достались Чехословакии, СССР (впоследствии – Украины), Румынии, Югославии и Австрии.