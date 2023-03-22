Вратарь в огне
В минувшие выходные в Дании состоялся матч между местными грандами – Норшелланд принимал Брондбю. Этот поединок запомнился невероятной игрой от кипера гостей.
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Команды обменялись голами в середине матча, который приближался к ничьей. Одним из героев был вратарь Брондбю Мадс Германсен, совершивший в течение игры целых десять сэйвов.
Кульминацией стал пенальти на 89-й минуте. Германсен сначала отразил удар Нуама с отметки, после чего два раза подряд спасал после добиваний от футболистов Норшелланда.
Видео сэйвов Мадса Германсена
Казалось, что благодаря такой игре Брондбю сможет получить хотя бы ничью. Впрочем, уже в компенсированное время Нуама взял у кипера реванш, забив победный для Норшелланда мяч.
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Что там в чемпионате Дании
Этим поединком в чемпионате Дании завершилась первая стадия турнира, где 12 команд сыграли друг с другом дома и на выезде. Норшелланд сохранил за собой первую строчку, тогда как Брондбю завершил этот этап шестым.
С апреля начнется вторая стадия, где топ-6 команд разыграют между собой чемпионство и путевки в еврокубки. Позади лидера Норшелланда в одном балу расположился Копенгаген. В свою очередь Брондбю отстает от первого места на 13 баллов.