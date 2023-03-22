Воротар у вогні
Минулими вихідними в Данії відбувся матч між місцевими грандами – Норшелланд приймав Брондбю. Цей поєдинок запам'ятався неймовірною грою від кіпера гостей.
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Команди обмінялись голами в середині матчу, який наближався до нічиєї. Одним з героїв був воротар Брондбю Мадс Германсен, який здійснив протягом гри аж десять сейвів.
Кульмінацією став пенальті на 89 хвилині. Германсен спочатку відбив удар Нуама з позначки, після чого два рази поспіль рятував після добивань від футболістів Норшелланда.
Відео сейвів Мадса Германсена
Здавалося, що завдяки такій грі Брондбю зможе здобути бодай нічию. Втім вже у компенсований час Нуама взяв у кіпера реванш, забившив переможний для Норшелланда м'яч.
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Що там в чемпіонаті Данії
Цим поєдинком у чемпіонаті Данії завершилась перша стадія турніру, де 12 команд зіграли одна з одною вдома та на виїзді. Норшелланд зберіг за собою першу сходинку, тоді як Брондбю завершив цей етап шостим.
З квітня почнеться друга стадія, де топ-6 команд розіграють між собою чемпіонство та путівки у єврокубки. Позаду лідера Норшелланда в одному балі розташувався Копенгаген. У свою чергу Брондбю відстає від першого місця аж на 13 балів.