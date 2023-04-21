Оставив 10 тысяч официантке: бывший голкипер МанСити громко отпраздновал возвращение в АПЛ
Источник:Daily Mail U.K.
Голкипер Бернли Арианет Мурич изрядно погульбанил в ночном клубе. Персонал, обслуживавший косоварского вратаря, тоже остался доволен.
Арианет Мурич с размахом отметил досрочный выход Бернли в Английскую Премьер-лигу. Голкипер потратил солидную сумму на выпивку.
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Преждевременная пирушка
Косоварский вратарь уже заранее решил праздновать повышение его команды в классе, поскольку Мурич устроил гулянье через несколько дней к матчу с Мидлсбро (1:2), в котором Бернли и оформил досрочный выход в АПЛ Арианет зажег в одном клубе Мюнхена, поигрывая со своими друзьями всю ночь в немецком городе.
Косоварский голкипер потратил более 40 тысяч евро за одну ночь. Он заказал 40 бутылок шампанского Dom Pérignon, 10 бутылок шампанского Armand de Brignac, четыре бутылки белого полусухого вина Moët & Chandon Nectar и бутылку виски Chivas Regal. Также Муричич оставил чаевые для официантки в размере 10 тысяч евро, а в свою очередь в своем отчете похвалила своего "очень приятного гостя".
Выступления Арионета
- Игрок прошел через ряд юношеских коллективов Швейцарии перед тем, как попасть в Манчестер Сити. В состоянии "голубых" молодую голкиперу сложно было бороться за место в составе, поэтому его ждал долгий путь аренд. В частности, Мурич успел временно сыграть за Брэду, Ноттингем Форест, Жирону, Виллем II и Адану Демиспору.
- За Манчестер Сити косовар ни одного поединка так и не провел, поэтому в 2022 году он перешел в Бернли, возглавляемый его бывшим одноклубником Венсаном Компани. В текущем сезоне 24-летний голкипер сыграл в 38 матчах за "бордовых", из которых в 15 не пропустил ни одного мяча.
- Что касается выступлений за сборную, то прежде, чем Косово стало членом ФИФА, Мурич играл за молодежные команды Черногории, хотя сам он уроженец Швейцарии. За новую сборную голкипер провел 28 матчей.