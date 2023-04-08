Мидлсбро – Бернли 1:2
Голы: Акпом, 47 (пен.) – Барнс, 12, Робертс, 66
Одного сезона хватило "бордовым", чтобы вернуться в элитный дивизион Англии. За семь туров до завершения чемпионата Бернли гарантировал себе первое или второе место, пишет 24 Канал.
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Фантастический успех команды Компани
В матче 40-го тура Чемпионшипа подопечные Венсана Компани победили Миддлсбро со счетом 2:1. Уже 12-й минуте поединка опытный Эшли Барнс вывел "бордовых" вперед.
Хозяева поля отыгрались в дебюте второго тайма. Акпом реализовал одиннадцатиметровый в ворота Бернли. Впрочем, лидеры Чемпионшипа сумели добиться нужного результата на 66-й минуте поединка. Гол Коннора Робертса обеспечил победу над Миддлсбро и подарил досрочную путевку в АПЛ.
Таким образом, Бернли набрал 87 очков в 39 матчах чемпионата. На втором месте Чемпионшипа уверенно идет Шеффилд Юнайтед (76 очков).
Третья путевка в АПЛ будет разыграна в плей-офф среди команд, занимающих с 3 по 6 места в турнирной таблице. В этой зоне находятся Лутон Таун (68 очков), Мидсбро (67), Миллуол (62) и Блэкберн (61).
Клуб украинца Тимура Тутерова Сандерленд не сможет повыситься в классе по итогам сезона. После 40 матчей "черные коты" занимают 11 строчку Чемпионшипа.
Что известно о Бернли
- Бернли является одним из клубов основателей Футбольной лиги в 1888 году.
- "Бордовые" дважды становились чемпионами Англии: 1920/21, 1959/60.
- Футболисты Бернли однажды выигрывали Кубок Англии 1913/14.
- Команду тренирует четырехкратный чемпион АПЛ в составе МанСити Венсан Компани.
- Бельгиец на этом посту в 2022 году сменил Шона Дайча – нынешнего наставника Эвертона.