Мидлсбро – Бернли 1:2

Голы: Акпом, 47 (пен.) – Барнс, 12, Робертс, 66

Одного сезона хватило "бордовым", чтобы вернуться в элитный дивизион Англии. За семь туров до завершения чемпионата Бернли гарантировал себе первое или второе место, пишет 24 Канал.

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Фантастический успех команды Компани

В матче 40-го тура Чемпионшипа подопечные Венсана Компани победили Миддлсбро со счетом 2:1. Уже 12-й минуте поединка опытный Эшли Барнс вывел "бордовых" вперед.

Хозяева поля отыгрались в дебюте второго тайма. Акпом реализовал одиннадцатиметровый в ворота Бернли. Впрочем, лидеры Чемпионшипа сумели добиться нужного результата на 66-й минуте поединка. Гол Коннора Робертса обеспечил победу над Миддлсбро и подарил досрочную путевку в АПЛ.

Таким образом, Бернли набрал 87 очков в 39 матчах чемпионата. На втором месте Чемпионшипа уверенно идет Шеффилд Юнайтед (76 очков).

Третья путевка в АПЛ будет разыграна в плей-офф среди команд, занимающих с 3 по 6 места в турнирной таблице. В этой зоне находятся Лутон Таун (68 очков), Мидсбро (67), Миллуол (62) и Блэкберн (61).

Клуб украинца Тимура Тутерова Сандерленд не сможет повыситься в классе по итогам сезона. После 40 матчей "черные коты" занимают 11 строчку Чемпионшипа.

Что известно о Бернли