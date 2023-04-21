Аріянет Муріч з розмахом відзначив достроковий вихід Бернлі в Англійську Прем'єр-лігу. Голкіпер витратив солідну суму на випивку.

Варте уваги Все через геніталії: Роналду хочуть заарештувати або депортувати з Саудівської Аравії

Передчасна гулянка

Косоварський воротар уже наперед вирішив святкувати підвищення його команди у класі, оскільки Муріч влаштував гулянку за кілька днів до матчу з Мідлсбро (1:2), в якому Бернлі і оформив достроковий вихід в АПЛ. Аріянет запалив у одному клубів Мюнхена, гульбанивши зі своїми друзями усю ніч у німецькому місті.

Косоварський голкіпер витратив понад 40 тисяч євро за одну ніч. Він замовив 40 пляшок шампанського Dom Pérignon, 10 пляшок шампанського Armand de Brignac, чотири пляшки білого напів сухого вина Moët & Chandon Nectar і пляшку віскі Chivas Regal. Також Мурічіч залишив чайові для офіціантки у розмірі 10 тисяч євро, а у свою чергу своєму звіті похвалила свого "дуже приємного гостя".

Виступи Аріянета