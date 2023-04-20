Этой зимой Криштиану Роналду покинул Европу и перебрался в Саудовскую Аравию. 38-летний португалец подписал двухлетний контракт с Аль-Насром.

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Там он начал сразу зажигать, забив 11 голов в 13 поединках. Впрочем, в последнем матче игра не удалась. Аль-Наср проиграл Аль-Хилялю (0:2), хоть CR7 и провел все 90 минут на поле.

У Роналду проблемы с законом

После игры Криштиану попал в скандальную ситуацию. Покидая арену, Роналду услышал крики от фанатов-провокаторов "Messi, Messi". В ответ Роналду показал непристойный жест, взявшись за гениталии.

Видео скандального эпизода из Роналду:

Это разозлило местного адвоката Ноуфа бин Ахмеда, который хочет наказать футболиста. Он намерен подать на Роналду в суд с запросом об аресте или депортации португальца.

Даже если его спровоцировали, это поведение является преступлением. Публично непристойный поступок, являющийся одним из преступлений, влечет арест и депортацию, если его совершил иностранец. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу,

– заявил бин Ахмед.

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Криштиану просто держался за пах

В Аль-Насре прокомментировали этот инцидент. Они уверяют, что Криштиану не собирался показать обидный жест. Он держался за гениталии из-за того, что во время матча получил удар в эту зону.

Отметим, что поражение оказало негативное влияние на перспективы Аль-Насра в чемпионской гонке. За шесть туров до финиша "сине-желтые" идут вторыми, отставая от Аль-Иттихада на три балла. При этом у лидера таблицы есть еще игра в запасе.