Арианет Мурич с размахом отметил досрочный выход Бернли в Английскую Премьер-лигу. Голкипер потратил солидную сумму на выпивку.

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Преждевременная пирушка

Косоварский вратарь уже заранее решил праздновать повышение его команды в классе, поскольку Мурич устроил гулянье через несколько дней к матчу с Мидлсбро (1:2), в котором Бернли и оформил досрочный выход в АПЛ Арианет зажег в одном клубе Мюнхена, поигрывая со своими друзьями всю ночь в немецком городе.

Косоварский голкипер потратил более 40 тысяч евро за одну ночь. Он заказал 40 бутылок шампанского Dom Pérignon, 10 бутылок шампанского Armand de Brignac, четыре бутылки белого полусухого вина Moët & Chandon Nectar и бутылку виски Chivas Regal. Также Муричич оставил чаевые для официантки в размере 10 тысяч евро, а в свою очередь в своем отчете похвалила своего "очень приятного гостя".

Выступления Арионета