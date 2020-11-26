Вратарь "Баварии" Нойер побил рекорд Криштиану Роналду
Звездный голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер установил новый рекорд в самом престижном клубном турнире – Лиге чемпионов. Нойер побил рекорд португальца Криштиану Роналду по количеству подряд выигранных матчей.
В среду, 25 ноября, "Бавария" Нойера встречалась с австрийским "Зальцбургом". Немцы победили со счетом 3:1, пишет 24 канала.
Смотрите также Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 25 ноября
Победа над "Зальцбургом" стала 15-й подряд для вратаря "Баварии" (11 – в сезоне-2019/20, 4 – в сезоне-2020/21).
Бавария – Зальцбург видеообзор матча
Как сообщает журналист ESPN Алексис Бласкес, Нойер побил рекорд форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
35-летний Роналду еще в составе мадридского "Реала" в сезонах-2013/14 и 2014/15 одержал 14 побед подряд.
Поделиться новостью