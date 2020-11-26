Звездный голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер установил новый рекорд в самом престижном клубном турнире – Лиге чемпионов. Нойер побил рекорд португальца Криштиану Роналду по количеству подряд выигранных матчей.

В среду, 25 ноября, "Бавария" Нойера встречалась с австрийским "Зальцбургом". Немцы победили со счетом 3:1, пишет 24 канала.

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Победа над "Зальцбургом" стала 15-й подряд для вратаря "Баварии" (11 – в сезоне-2019/20, 4 – в сезоне-2020/21).

Бавария – Зальцбург видеообзор матча

Как сообщает журналист ESPN Алексис Бласкес, Нойер побил рекорд форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

35-летний Роналду еще в составе мадридского "Реала" в сезонах-2013/14 и 2014/15 одержал 14 побед подряд.

BAY 3-1 RBS (FT)



RÉCORD HISTÓRICO - Manuel Neuer acaba de superar a Cristiano Ronaldo (14) y a Joshua Kimmich (14) y se convierte en el PRIMER jugador que gana QUINCE PARTIDOS CONSECUTIVOS en TODA la historia de la Copa de Europa.#D10S ️ pic.twitter.com/N3aQvfWAl4 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 25, 2020

К сведению. В матче против "Зальцбурга" Нойер пропустил всего один гол. В активе голкипера "Баварии" 10 сейвов, при чем австрийцы нанесли 11 ударов в створ ворот Мануэля.