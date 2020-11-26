Воротар "Баварії" Ноєр побив рекорд Кріштіану Роналду
Зірковий голкіпер мюнхенської "Баварії" Мануель Ноєр встановив новий рекорд у найпрестижнішому клубному турнірі – Лізі чемпіонів. Ноєр побив рекорд португальця Кріштіану Роналду за кількістю поспіль виграних матчів.
У середу, 25 листопада, "Баварія" Ноєра зустрічалася з австрійським "Зальцбургом". Німці перемогли з рахунком 3:1, пише 24 канал.
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Перемога над "Зальцбургом" стала 15-ю поспіль для воротаря "Баварії" (11 – в сезоні-2019/20, 4 – у сезоні-2020/21).
Баварія – Зальцбург відеоогляд матчу
Як повідомляє журналіст ESPN Алексіс Бласкес, Ноєр побив рекорд форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду.
35-річний Роналду ще у складі мадридського "Реала" у сезонах-2013/14 і 2014/15 здобув 14 поспіль перемог.
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