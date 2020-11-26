Зірковий голкіпер мюнхенської "Баварії" Мануель Ноєр встановив новий рекорд у найпрестижнішому клубному турнірі – Лізі чемпіонів. Ноєр побив рекорд португальця Кріштіану Роналду за кількістю поспіль виграних матчів.

У середу, 25 листопада, "Баварія" Ноєра зустрічалася з австрійським "Зальцбургом". Німці перемогли з рахунком 3:1, пише 24 канал.

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Перемога над "Зальцбургом" стала 15-ю поспіль для воротаря "Баварії" (11 – в сезоні-2019/20, 4 – у сезоні-2020/21).

Баварія – Зальцбург відеоогляд матчу

Як повідомляє журналіст ESPN Алексіс Бласкес, Ноєр побив рекорд форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

35-річний Роналду ще у складі мадридського "Реала" у сезонах-2013/14 і 2014/15 здобув 14 поспіль перемог.

BAY 3-1 RBS (FT)



RÉCORD HISTÓRICO - Manuel Neuer acaba de superar a Cristiano Ronaldo (14) y a Joshua Kimmich (14) y se convierte en el PRIMER jugador que gana QUINCE PARTIDOS CONSECUTIVOS en TODA la historia de la Copa de Europa.#D10S ️ pic.twitter.com/N3aQvfWAl4 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 25, 2020

До уваги. У матчі проти "Зальцбурга" Ноєр пропустив усього один гол. В активі голкіпера "Баварії" аж 10 сейвів, при чому австрійці завдали 11 ударів у площину воріт Мануеля.