Врачи меня тормозят, – Роджер Федерер рассказал, когда вернется на корт
Источник:твитер Christopher Clarey
Один из самых титулованных теннисистов мира Роджер Федерер рассказал о восстановлении после операции на колене. Швейцарец не выступает с июля 2021 года.
Федереру запрещено бегать
После поражения в 1/4 финала на Уимблдоне-2021 Федерер согласился на очередную операцию на колене. Из-за этого теннисист досрочно закончил предыдущий сезон и второй раз подряд пропустил Australian Open.
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Федерер рассказал, что некая определенность относительно его возвращения на корт появится ближе к апрелю, когда будет понятно, в каком состоянии его тело.
Пока что мне не позволяли ни бег, ни сильные нагрузки вроде прыжков и рывков. Поэтому надо будет посмотреть, как тело отреагирует, когда позволят, – надеюсь, это произойдет через несколько недель,
– сказал швейцарец.
Он рассказал, что для возвращения на корт ему нужно выдержать нагрузку.
"Так что виднее будет в апреле – мае. Но я по-прежнему мотивирован, делаю все, что мне позволяют. Работаю настолько интенсивно, как мне позволяют. Так что в целом все в порядке, хоть процесс и немного затянулся. Мне хотелось бы делать больше, но врачи и остальные немного меня тормозят", – резюмировал Роджер.
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Что известно о травме Федерера
- Обладатель 20 титулов Грэнд Слэм Федерер травмировался на Australian Open в 2019 году и несмотря на травму сыграл в полуфинале против Новака Джоковича.
- После турнира в Мельбурне он перенес две операции, из-за чего в 2020 году впервые с 1998-го пропустил Australian Open.
- Возвращение Роджера на корт состоялось в 2021 году. Ему удалось дойти до четвертьфиналов Ролан Гаррос и Уимблдона.
- После травяного сезона Федереру в третий раз сделали операцию.