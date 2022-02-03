Врачи меня тормозят, – Роджер Федерер рассказал, когда вернется на корт

Один из самых титулованных теннисистов мира Роджер Федерер рассказал о восстановлении после операции на колене. Швейцарец не выступает с июля 2021 года.

Федереру запрещено бегать

После поражения в 1/4 финала на Уимблдоне-2021 Федерер согласился на очередную операцию на колене. Из-за этого теннисист досрочно закончил предыдущий сезон и второй раз подряд пропустил Australian Open.

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Федерер рассказал, что некая определенность относительно его возвращения на корт появится ближе к апрелю, когда будет понятно, в каком состоянии его тело.

Пока что мне не позволяли ни бег, ни сильные нагрузки вроде прыжков и рывков. Поэтому надо будет посмотреть, как тело отреагирует, когда позволят, – надеюсь, это произойдет через несколько недель,

– сказал швейцарец.

Он рассказал, что для возвращения на корт ему нужно выдержать нагрузку.

"Так что виднее будет в апреле – мае. Но я по-прежнему мотивирован, делаю все, что мне позволяют. Работаю настолько интенсивно, как мне позволяют. Так что в целом все в порядке, хоть процесс и немного затянулся. Мне хотелось бы делать больше, но врачи и остальные немного меня тормозят", – резюмировал Роджер.

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