Михайло Мудрик розпочав поєдинок Фулхем – Челсі з перших хвилин. Вже на 18-й хвилині лівий вінгер збірної України опинився на місці форварда та відкрився під передачу з флангу від Колвілла.

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Дебютний гол із гірким присмаком

22-річний лівий вінгер класно грудьми обробив передачу, а другим пробив поміж ніг голкіперу господарів. Мудрик відкрив рахунок у матчі, забивши свій перший гол в офіційному поєдинку за Челсі. Для цього українцю знадобилось 24 зустрічі. До цього Михайло виключно асистував на партнерів по команді (2 результативні передачі).

До перерви "сині" подвоїли перевагу завдяки Броя – 0:2.

Після 15-хвилинного відпочинку Челсі з'явилось на полі вже без Мудрика. Ця заміна неабияк здивувала футбольних уболівальників.

Згодом стало відомо про травму українця. Михайло відчув дискомфорт у м'язах. Тому тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров'ям футболіста. Після матчу, який так і закінчився з рахунком 0:2 на користь Челсі, Мудрик та Маурісіо Почеттіно, прокоментували ушкодження.

До слова. Челсі після 7-ми турів йде лише на 11-му місці, набравши 8 балів. "Аристократи" погано розпочали новий сезон чи то продовжували минулий, попри космічні витрачені гроші на трансферному ринку. Наразі "сині" не так часто приносять перемогу своїм уболівальникам.

Обидва говорять про втішні прогнози клубних лікарів. Головний тренер "синіх"сподівається, що вже у найближчому матчу Челсі проти Бернлі (7 жовтня).

Також Михайло сподівається, що встигне відновитись до жовтневих поєдинків збірної України у відборі на Євро-2024. Адже вже 8 жовтня "синьо-жовті" збирають у Празі, аби розпочати підготовку до найближчого матчу проти Північної Македонії (14 жовтня). Вже 17 жовтня команда Реброва зіграє проти Мальти.

Аналіз травми від спортивного лікаря

Футбольний лікар Дмитро Бабелюк проаналізував поведінку Мудрика на футбольному полі та продемонстрував, коли українець зазнав травми.

Бабелюк зауважив, що вперше Михайло призупинився і почав перевіряти кріплення чотирьохголового мʼязу на 43-й хвилині. Гравець Челсі правою рукою натикав на стегно спереду. Ще через декілька секунд Михайло розтягував м'язи стегна під час атаки Фулхема, намагаючись визначити місце ушкодження.

Із того моменту Михайло не зробив жодного забігання флангом. Після свистка на перерву головний тренер Челсі підійшов до Мудрика, який продовжував рукою доторкатись до свого стегна.



Ймовірно, тренерський штаб Челсі вирішив не посилювати ушкодження українця та приберегти його. Футбольний лікар розповів, що Михайло може повторити долю Циганкова, який вже точно пробуде без футболу найближчий місяць. А тому пропустить жовтневі матчі збірної України у відборі на Євро-2024.

Бабелюк попросив зачекати офіційних коментарів.