Ювентус обыграл Порту (3:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов, но покинул турнир, уступив по сумме двух матчей (4:4, результативность на выезде).

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду прервал свою серию по забитым мячам в плей-офф Лиги чемпионов.

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Португалец не забил в матчах плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2005 года. В последний раз такое случилось в сезоне 2004/05.

В следующем сезоне 2005/06 Роналду не играл в плей-офф, а во всех следующий сезонах португалец отличился в матчах на вылет хотя бы один раз.

Ювентус – Порту: хронология матча