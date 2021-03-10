Впервые за 15 лет: Роналду не забил в плей-офф Лиги чемпионов
Ювентус обыграл Порту (3:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов, но покинул турнир, уступив по сумме двух матчей (4:4, результативность на выезде).
Источник:Opta
Лидер Ювентуса Криштиану Роналду прервал свою серию по забитым мячам в плей-офф Лиги чемпионов.
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Португалец не забил в матчах плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2005 года. В последний раз такое случилось в сезоне 2004/05.
В следующем сезоне 2005/06 Роналду не играл в плей-офф, а во всех следующий сезонах португалец отличился в матчах на вылет хотя бы один раз.
Ювентус – Порту: хронология матча
- Поединок начался для "Старой синьоры" с катастрофы. На 19-й минуте встречи португальцы повели в счете после гола Сержиу Оливейры, который реализовал пенальти. Лишь в начале второго тайма подопечные Андреа Пирло сравняли счет.
- На 49-й минуте Федерико Кьеза после скидки Роналду расстрелял с близкого расстояния ворота гостей.
- На 54-й минуте глупое удаление схлопотал Мехди Тареми. Форвард "Порту" и сборной Ирана получил вторую желтую карточку за удар после свистка.
- В большинстве туринцы начали настоящий штурм ворот Марчесина, который в итоге увенчался взятием ворот от Кьеза, головой замкнувшего навес Куадрадо с правого фланга.
- Дотерпев до экстра-тайма, "драконы" свой момент получили и реализовали. На 115-й минуте Сержиу Оливейра дальним ударом со штрафного прошил стенку "Юве", а Щенсни не выручил. Туринцы тут же забили в ответ усилиями Адриана Рабьо, головой замкнул навес партнера.
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