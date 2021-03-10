Вперше за 15 років: Роналду не забив у плей-оф Ліги чемпіонів
Ювентус обіграв Порту (3:2) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але залишив турнір, поступившись за сумою двох матчів (4:4, результативність на виїзді).
Джерело:Opta
Лідер Ювентуса Кріштіану Роналду перервав свою серію за забитими м'ячами в плей-офф Ліги чемпіонів.
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Португалець не забив у матчах плей-офф Ліги чемпіонів вперше з 2005 року. В останній раз таке трапилося в сезоні 2004/05.
У наступному сезоні 2005/06 Роналду не грав в плей-офф, а в усіх наступний сезонах португалець відзначався у матчах на виліт хоча б один раз.
Ювентус – Порту: хронологія матчу
- Поєдинок розпочався для "Старої синьйори" з катастрофи. На 19-й хвилині зустрічі португальці повели в рахунку після голу Сержіу Олівейри, який реалізував пенальті. Лише на початку другого тайму підопічні Андреа Пірло зрівняли рахунок.
- На 49-й хвилині Федеріко К'єза після скидки Роналду розстріляв з близької відстані ворота гостей.
- На 54-й хвилині дурне видалення виклопотав Мехді Таремі. Форвард "Порту" і збірної Ірану отримав другу жовту картку за удар після свистка.
- У більшості туринці почали справжній штурм воріт Марчесіна, який в підсумку увінчався взяттям воріт від К'єзи, головою замкнув навіс Куадрадо з правого флангу.
- Дотерпівши до екстра-тайму, "дракони" свій момент отримали і реалізували. На 115-й хвилині Сержіу Олівейра дальнім ударом зі штрафного прошив стінку "Юве", а Щенсни не виручив. Туринці тут же забили у відповідь зусиллями Адріана Рабьо, головою замкнув навіс партнера.
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