Збірна України завоювала золото в командній першості на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в турецькому Мармарисі.

Українську команду представляли Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Євген Юденков і Роман Ващенко, пише 24 канал.

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Тренером команди є Геннадій Сартинський. Цікаво, що найзірковіший вихованець Геннадія Генріховича, олімпійський чемпіон Олег Верняєв пропускає чемпіонат через травму.

Друге місце з сумою 244,793 посіли турки, третіми з оцінкою 240,393 стали угорці.



Збірна України зі спортивної гімнастики перемогла на чемпіонаті Європи

Трохи раніше золото здобула юніорська збірна України, наставницею якої є Ірина Надюк. Пізніше наш Ілля Ковтун з сумою 79,599 виграв золото в індивідуальному багатоборстві, а Володимир Костюк, небагато від земляка відставши (79,298), здобув срібло.

Також 13 грудня відбудуться особисті фінали. Туди пробилися: