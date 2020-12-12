Вперше в історії: збірна України з гімнастики виграла командну першість на чемпіонаті Європи
Збірна України завоювала золото в командній першості на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в турецькому Мармарисі.
Українську команду представляли Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Євген Юденков і Роман Ващенко, пише 24 канал.
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Тренером команди є Геннадій Сартинський. Цікаво, що найзірковіший вихованець Геннадія Генріховича, олімпійський чемпіон Олег Верняєв пропускає чемпіонат через травму.
Друге місце з сумою 244,793 посіли турки, третіми з оцінкою 240,393 стали угорці.
Збірна України зі спортивної гімнастики перемогла на чемпіонаті Європи
Трохи раніше золото здобула юніорська збірна України, наставницею якої є Ірина Надюк. Пізніше наш Ілля Ковтун з сумою 79,599 виграв золото в індивідуальному багатоборстві, а Володимир Костюк, небагато від земляка відставши (79,298), здобув срібло.
Також 13 грудня відбудуться особисті фінали. Туди пробилися:
- Вільні вправи – Петро Пахнюк і Владислав Грико;
- Кінь – Петро Пахнюк і Євген Юденков;
- Кільця – Ігор Радівілов і Євген Юденков;
- Опорний стрибок – Ігор Радівілов;
- Бруси – Петро Пахнюк;
- Перекладина – Петро Пахнюк.
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