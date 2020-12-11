На чемпионате Европы в Мармарисе (Турция) определялись призеры в личном многоборье среди юниоров.

Украинцам удалось выиграть золото и серебро. Первым стал Илья Ковтун (сумма – 81.465), а вторым – Владимир Костюк (80.198), пишет 24 канал.

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Бронзовую награду получил венгр Кристиан Балаш (78.566).

В соревнованиях среди взрослых украинские гимнасты успешно преодолели квалификационные соревнования.

В личные финалы пробились:

Вольные упражнения – Петр Пахнюк и Владислав Грико;

Конь – Петр Пахнюк и Евгений Юденков;

Кольца – Игорь Радивилов и Евгений Юденков;

Опорный прыжок – Игорь Радивилов;

Брусья – Петр Пахнюк;

Перекладина – Петр Пахнюк.

Кроме того, Украина будет представлена ​​в командных соревнованиях. В квалификации наши соотечественники показали второй результат (250,462 баллов), минимально уступив команде Турции.

Финал командного турнира состоится 12 декабря, а личные финалы пройдут 13 числа.