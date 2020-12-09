Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов смотрит матчи группы Лиги чемпионов, где играет донецкий Шахтер. Мадридский Реал – главный фаворит российского бойца.

Россиянин Хабиб Нурмегомедов публично на своей инстаграм-странице поддержал мадридский Реал перед заключительным матчем в Лиге чемпионов против Боруссии (М).

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Он добавил в сторис пост с официальной страницы Лиги чемпионов в инстаграме, где была таблица группы B, и коротко подписал распространенный пост.

"Что за страсти в этой группе. Вперед, Реал", – написал Хабиб.

Отметим, что заключительный поединок группового этапа "сливочные" играют на домашней арене. Боруссия (М) приедет в Мадрид в роли лидера таблицы, в их активе 8 очков. Подопечные Зинедина Зидана уступают немецкому клубу один пункт.

Перед матчем Реал располагается на 3-й строчке. У мадридцев одинаковое количество очков с донецким Шахтером. Но "горняки" опережают соперника благодаря лучшим результатам в общих противостояниях. В последнем туре донецкий клуб сыграет на выезде против Интера, который является очень неудобным соперником для украинцев.

К слову. Победа во встрече против неожиданного лидера таблицы позволит "Королевскому клубу" выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Бой против Джастина Гейджи стал последним для Хабиба. После смерти его отца и одновременно тренера Абдулманапа Нурмагомедова россиянин пообещал матери, что завершит карьеру. Свое слово он сдержал.

Сейчас Хабиб продолжает обучение в университете и занимается сельским хозяйством.

Сейчас в карьере бойца 29 побед. Для Нурмагомедова цифра "30-0" – это мечта его умершего отца. Похоже, теперь никто не станет свидетелем 30-й победы непобедимого бойца из России. По его словам, у него нет нужной мотивации, чтобы вернуться в клетку.



Хабиб поддержал Реал / Скриншот из instagram.com/khabib_nurmagomedov