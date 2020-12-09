Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов переглядає матчі групи Ліги чемпіонів, де грає донецький Шахтар. Мадридський Реал – головний фаворит російського бійця.

Росіянин Хабіб Нурмегомедов публічно на своїй інстаграм-сторінці підтримав мадридський Реал перед заключним матчем у Лізі чемпіонів проти Боруссії (М).

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Підтримка від чемпіона UFC

Він додав у сторіс пост з офіційної сторінки Ліги чемпіонів у інстаграмі, де була таблиця групи B та коротко підписав поширений пост.

"Що за пристрасті у цій групі. Вперед, Реал", – написав Хабіб.

Наголосимо, що заключний поєдинок групового етапу "вершкові" граю на домашній арені. Боруссія *(М) прийде у Мадрид у ролі лідера таблиці, у їх активі 8 очок. Підопічні Зінедіна Зідана поступаються німецькому клубу одним пунктом.

Перед матчем Реал розташовується на 3-й сходинці. У мадридців однакова кількість очок з донецьким Шахтарем. Але "гірники" випереджають суперника завдяки кращим результатами у спільних протистояннях. В останньому турі донецький клуб зіграє на виїзді проти Інтера, який є дуже незручним суперником для українців.

До слова. Перемога у зустрічі проти неочікуваного лідера таблиці дозволить "Королівському клубу" вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

Бій проти Джастіна Гейджі став останнім для Хабіба. Після смерті його батька та водночас тренера Абдулманапа Нурмагомедова росіянин пообіцяв матері, що завершить кар'єру. Свої слова він дотримав.

Зараз Хабіб продовжує навчання в університеті та займається сільським господарством. Зараз у кар'єрі бійця 29 перемог. Для Нурмагомедова цифра "30-0" – це мрія його померлого батька. Схоже, тепер ніхто не стане свідком 30-ї звитяги непереможного бійця з Росії. За його словами, у нього немає потрібної мотивації, щоб повернутись у клітку.



Хабіб підтримав Реал / Скріншот із instagram.com/khabib_nurmagomedov