Вперед, Реал: чемпіон UFC Хабіб стежить за матчами у групі Шахтаря у Лізі чемпіонів
Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов переглядає матчі групи Ліги чемпіонів, де грає донецький Шахтар. Мадридський Реал – головний фаворит російського бійця.
Росіянин Хабіб Нурмегомедов публічно на своїй інстаграм-сторінці підтримав мадридський Реал перед заключним матчем у Лізі чемпіонів проти Боруссії (М).
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Підтримка від чемпіона UFC
Він додав у сторіс пост з офіційної сторінки Ліги чемпіонів у інстаграмі, де була таблиця групи B та коротко підписав поширений пост.
"Що за пристрасті у цій групі. Вперед, Реал", – написав Хабіб.
Наголосимо, що заключний поєдинок групового етапу "вершкові" граю на домашній арені. Боруссія *(М) прийде у Мадрид у ролі лідера таблиці, у їх активі 8 очок. Підопічні Зінедіна Зідана поступаються німецькому клубу одним пунктом.
Перед матчем Реал розташовується на 3-й сходинці. У мадридців однакова кількість очок з донецьким Шахтарем. Але "гірники" випереджають суперника завдяки кращим результатами у спільних протистояннях. В останньому турі донецький клуб зіграє на виїзді проти Інтера, який є дуже незручним суперником для українців.
- Бій проти Джастіна Гейджі став останнім для Хабіба. Після смерті його батька та водночас тренера Абдулманапа Нурмагомедова росіянин пообіцяв матері, що завершить кар'єру. Свої слова він дотримав.
- Зараз Хабіб продовжує навчання в університеті та займається сільським господарством. Зараз у кар'єрі бійця 29 перемог. Для Нурмагомедова цифра "30-0" – це мрія його померлого батька. Схоже, тепер ніхто не стане свідком 30-ї звитяги непереможного бійця з Росії. За його словами, у нього немає потрібної мотивації, щоб повернутись у клітку.
Хабіб підтримав Реал / Скріншот із instagram.com/khabib_nurmagomedov
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