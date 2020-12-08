Интересно 100 миллионов долларов, – Хабиб о возможности проведения боя с МакГрегором или Порье

Россиянин не захотел выделять один бой, потому вспомнил несколько поединков.

"Самый сложный – это тот, с кем я дрался в октябре 2018 года. Это противостояние было скорее трудным эмоционально, чем физически", – заявил Хабиб.