После завершения карьеры Хабиб Нурмагомедов признался, которая победа была для него самой яркой. Бой с Конором МакГрегором был для российского бойца одним из самых сложных, сообщает, Talksport.com. Интересно 100 миллионов долларов, – Хабиб о возможности проведения боя с МакГрегором или Порье Россиянин не захотел выделять один бой, потому вспомнил несколько поединков. "Самый сложный – это тот, с кем я дрался в октябре 2018 года. Это противостояние было скорее трудным эмоционально, чем физически", – заявил Хабиб. Также Нурмагомедов вспомнил бой с Глейсоном Тибу в далеком 2012 году. Третий сложный бой Хабиба был с Дастином Порье. Тогда впервые на поединке присутствовал его старший брат, было много родственники и близких ему людей. Русский понимал, какая ответственность лежит на его плечах. Бой против Джастина Гейдж стал последним для Хабиба Нурмагомедова. Русский получил 29 победу в карьере и заявил, что эта победа стала последней для него в клетке. Смерть отца и одновременно тренера Абдулманап Нурмагомедов стала причиной такого решения бойца из России. Мать попросила Хабиба больше не проводить бои. Она не хотела видеть бои сына в октагоне без отца. Свое слово Нурмагомедов-младший сдержал. Для Нурмагомедова цифра "30-0" – это мечта его умершего отца и тренера Абдулманап Магомедович. Похоже, этого результата теперь уже никто не увидит. Хотя президент UFC Дэйна Уайт верит, что после отдыха Нурмагомедов вернется за этой 30-той победой. Сам Хабиб заявил, что не собирается возвращаться в клетку для 30-й победы из-за нехватки мотивации. интересно