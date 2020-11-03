Возвращении Мораеса: "Шахтер" огласил заявку на матч Лиги чемпионов с "Боруссией"
Донецкий "Шахтер" огласил заявку на матч 3-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии". В заявку попали 23 футболиста.
После победы над "Реалом" и ничьей с "Интером", где наставник Луиш Каштру был вынужден во многом положиться на молодых игроков, на поединок с "Боруссией" будет уже более привычный состав, пишет 24 канал.
К слову Шахтер – Боруссия М: анонс на матч Лиги чемпионов
В заявку вернулся форвард Жуниор Мораес, а также большинство игроков, которые пропускали последние недели из-за коронавируса. По сравнению с заявкой на игру с "Интером" нет Дентиньо, Богдана Вьюнника и Витао, но остался молодой Георгий Судаков.
Заявка "Шахтера" на матч с "Боруссией" М
Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко;
Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Корниенко, Сиприано, Бондарь, Болбат;
Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Вакула, Майкон, Судаков;
Нападающий: Мораес.
Шахтер – Боруссия М: перед матчем
В турнирной таблице группы B "Шахтер" является лидером, имея в активе 4 очка после 2 туров. У ближайшего соперника команды Луиша Каштру в активе 2 очка, как и у миланского "Интера". "Реал" после 2-х туров находится на 4 месте с 1 набранным баллом.
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