Донецкий "Шахтер" огласил заявку на матч 3-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии". В заявку попали 23 футболиста.

После победы над "Реалом" и ничьей с "Интером", где наставник Луиш Каштру был вынужден во многом положиться на молодых игроков, на поединок с "Боруссией" будет уже более привычный состав, пишет 24 канал.

К слову Шахтер – Боруссия М: анонс на матч Лиги чемпионов

В заявку вернулся форвард Жуниор Мораес, а также большинство игроков, которые пропускали последние недели из-за коронавируса. По сравнению с заявкой на игру с "Интером" нет Дентиньо, Богдана Вьюнника и Витао, но остался молодой Георгий Судаков.

Заявка "Шахтера" на матч с "Боруссией" М

Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко;

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Корниенко, Сиприано, Бондарь, Болбат;

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Вакула, Майкон, Судаков;

Нападающий: Мораес.

Шахтер – Боруссия М: перед матчем

Матч "Шахтер" – "Боруссия" М пройдет 3 ноября, начало – в 19:55.

В турнирной таблице группы B "Шахтер" является лидером, имея в активе 4 очка после 2 туров. У ближайшего соперника команды Луиша Каштру в активе 2 очка, как и у миланского "Интера". "Реал" после 2-х туров находится на 4 месте с 1 набранным баллом.