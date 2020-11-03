Поверення Мораеса: "Шахтаря" оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів з "Боруссією"
Донецький "Шахтар" оголосив заявку на матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти менхенгладбахської "Боруссії". В заявку потрапили 23 футболісти.
Після перемоги над "Реалом" і нічиєї з "Інтером", де наставник Луїш Каштру був змушений багато в чому покластися на молодих гравців, на поєдинок з "Боруссією" буде вже більш звичний склад, пише 24 канал.
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У заявку повернувся форвард Жуніор Мораес, а також більшість гравців, які пропускали останні тижні через коронавірус. У порівнянні із заявкою на гру з "Інтером" немає Дентіньо, Богдана В'юнника і Вітао, але залишилися молодий Георгій Судаков.
Заявка "Шахтаря" на матч з "Боруссією" М
Воротарі: П'ятов, Трубін, Шевченко;
Захисники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко, Сіпріано, Бондар, Болбат;
Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Вакула, Майкон, Судаков;
Нападник: Мораес.
Шахтар – Боруссія М: перед матчем
У турнірній таблиці групи B "Шахтар" є лідером, маючи в активі 4 очки після 2 турів. У найближчого суперника команди Луїша Каштру в активі 2 очки, як і у міланського "Інтера". "Реал" після 2-х турів знаходиться на 4 місці з 1 набраним балом.
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