Донецький "Шахтар" оголосив заявку на матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти менхенгладбахської "Боруссії". В заявку потрапили 23 футболісти.

Після перемоги над "Реалом" і нічиєї з "Інтером", де наставник Луїш Каштру був змушений багато в чому покластися на молодих гравців, на поєдинок з "Боруссією" буде вже більш звичний склад, пише 24 канал.

До слова Шахтар – Боруссія М: анонс на матч Ліги чемпіонів

У заявку повернувся форвард Жуніор Мораес, а також більшість гравців, які пропускали останні тижні через коронавірус. У порівнянні із заявкою на гру з "Інтером" немає Дентіньо, Богдана В'юнника і Вітао, але залишилися молодий Георгій Судаков.

Заявка "Шахтаря" на матч з "Боруссією" М

Воротарі: П'ятов, Трубін, Шевченко;

Захисники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко, Сіпріано, Бондар, Болбат;

Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Вакула, Майкон, Судаков;

Нападник: Мораес.

Шахтар – Боруссія М: перед матчем

Матч "Шахтар" – "Боруссія" М пройде 3-го листопада, початок – о 19:55.

У турнірній таблиці групи B "Шахтар" є лідером, маючи в активі 4 очки після 2 турів. У найближчого суперника команди Луїша Каштру в активі 2 очки, як і у міланського "Інтера". "Реал" після 2-х турів знаходиться на 4 місці з 1 набраним балом.