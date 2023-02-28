Когда Свитолина вернется на корт: оригинальный намек от шестимесячной дочери – милое фото

Элина с помощью ребенка дала надежду фанатам, что до возвращения на корт осталось три месяца. Есть надежды, что украинка уже сыграет на следующем турнире Ролан Гаррос.

Одна из лучших теннисисток Украины Элина Свитлолина уже почти год не выходит на корт. Всему причина – беременность спортсменки, ушедшей в декрет после вылета из турнира в Майами.

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В октябре Элина родила дочь Скай от известного французского теннисиста Гаэля Монфиса. Украинка решила не откладывать возвращение в большой спорт.

Недавно Свитолина анонсировала возвращение на корт, но не называла дату. Теперь украинка намекнула об этом на своей странице в инстаграм. Элина опубликовала фото дочери с кукольным кроликом в футболке с надписью "Ролан Гаррос".



Дочь Свитолиной с куклой / instagram.com/elisvitolina

Вероятно, таким образом спортсменка дает понять, что она планирует принять участие в турнире Grand Slam в Париже. В этом году Ролан Гаррос пройдет с 28 мая по 11 июня.

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Напомним, что за свою карьеру Элина дважды играла в полуфинале Grand Slam – на Уимблдоне и US Open в 2019 году. А за год до этого она выиграла Итоговый турнир WTA. Также на ее счету еще четыре трофея и бронзовая медаль Олимпиады-2020.