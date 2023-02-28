Одна з найкращих тенісисток України Еліна Світлоліна вже майже рік не виходить на корт. Всьому причина – вагітність спортсменки, яка пішла в декрет після вильоту з турніру в Маямі.

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У жовтні Еліна народила доньку Скай від відомого французького тенісиста Гаеля Монфіса. Українка вирішила не відкладати повернення у великий спорт.

Нещодавно Світоліна анонсувала повернення на корт, але не називала дату. Тепер же українка натякнула про це на своїй сторінці в інстаграм. Еліна опублікувала фото доньки з ляльковим кроликом у футболці з надписом "Ролан Гаррос".



Донька Світоліної з лялькою / instagram.com/elisvitolina

Мабуть, таким чином спортсменка дає зрозуміти, що вона планує взяти участь у турнірі Grand Slam в Парижі. Цього року Ролан Гаррос пройде з 28 травня по 11 червня.

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Нагадаємо, що за свою кар'єру Еліна двічі грала у півфіналі Grand Slam – на Вімблдоні та US Open у 2019 році. А за рік до цього вона виграла Підсумковий турнір WTA. Також на її рахунку ще чотири трофеї та бронзова медаль Олімпіади-2020.